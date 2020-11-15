Коммунисты захотели оштрафовать Меладзе

Партия «Коммунисты России» захотела оштрафовать певца Валерия Меладзе, который ранее предлагал российским артистам отказаться от участия в съемках новогодних телепрограмм, за «призыв к саботажу». Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу», — рассказал председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Сурайкин отметил, что на сегодняшний день людям как никогда нужна моральная поддержка, хорошее настроение и песни, отдушина: «В СССР такая позиция среди артистов была бы невозможной, а сейчас думают, что можно все». Он также назвал Меладзе «работником культурного фронта в войне россиян против вируса», подчеркнув, что певец «предал своих зрителей, хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает».

«Заявление в отношении Меладзе направлено в ГУВД Москвы», — сообщили в пресс-службе партии, указав, что лидер «Коммунистов России» «призвал полицию прокуратуру и суд оштрафовать шантажиста-певца за призывы к саботажу и обратился к творческому сообществу с призывом осудить его».

Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов ответил на призыв певца. Он не согласился с позицией своего коллеги, отметив, что на самом деле участие в новогодних шоу артистам приятно и необходимо, чтобы «чисто вспомнили, что ты есть».

14 ноября Меладзе пожаловался, что из-за введенных властями ограничений на фоне пандемии коронавируса десятки тысяч представителей индустрии развлечений остались без работы. В связи с этим он призвал артистов массово отказаться от съемок в передачах, чтобы в новогоднюю ночь россияне не обнаружили на телевидении ни одного артиста. Певец посчитал, что так можно привлечь внимание к данной проблеме. С ним отчасти согласился певец Лев Лещенко, также его поддержал продюсер Иосиф Пригожин, однако позже сам Меладзе от своей инициативы отказался.