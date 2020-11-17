Байден прикажет сделать американцев более богатыми

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден, считающийся избранным президентом, прикажет удвоить минимальную заработную плату в стране после вступления в должность. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, повышение с 7,25 доллара в час до 15 долларов произойдет вместе с восстановлением экономики от кризиса, связанного с коронавирусом. Также демократ пообещал лучшие льготы и более сильные коллективные договора.

Эти меры, уверен Байден, помогут американцам обеспечивать семью, сделают их более богатыми и таким образом поспособствуют воссозданию среднего класса до невиданного ранее уровня.

Резкое повышение минимальной зарплаты было одним из пунктов предвыборной программы Байдена. Действующий президент США Дональд Трамп в ходе дебатов критиковал его, указывая, что многие предприятия вынуждены будут закрыться и уволить сотрудников, в связи с чем вырастет безработица. Однако и он отмечал, что минимальная зарплата должна быть выше.

В настоящее время во многих штатах США установлена своя минимальная зарплата, причем иногда она существенно выше федеральной. Например, в штате Вашингтон она составляет 13,5 доллара в час, а в Массачесетсе — 12,75 доллара. В то же время в Джорджии и Вайоминге она ниже, чем на общегосударственном уровне.

Ранее в ноябре замглавы Минтруда Андрей Пудов пообещал, что в ближайшие два года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на две тысячи рублей, до 14 176 рублей в месяц. В среднем в России в 2020 году в месяце 164,2 рабочих часа, это означает, что из расчета на час МРОТ в России вырастет до 86,3 рубля или до 1,12 доллара по текущему курсу.