Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Глава СВР обвинил США в попытках сорвать договоренности по Карабаху
Витас призвал российских артистов прекратить ныть и «думать о бабле»
Россиянам рассказали о тревожных «звоночках» во время собеседования
Алексиевич призвала белорусские власти прекратить «массовые репрессии»
Выставивший Boeing 757 на «Авито» россиянин раскрыл обстоятельства продажи
Золотистый ретривер убежал от хозяйки и год прожил в лесу
Врач засомневался в применении бойцом ММА кастета в драке с Харитоновым
Посол США в Армении встретилась с оппозиционером и поддержала демократию
Названы подорожавшие из-за коронавируса города
Десятилетняя москвичка оказалась наркоторговкой 
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поправил главу Минздрава после слов о пациентах

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом поправил главу Минздрава Михаила Мурашко после слов о системе управления пациентами. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 18 ноября.

Проект
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е. Как беды сделали россиян сильнее?
Прочитать

Глава государства отметил, что «пациентами не надо управлять», а их нужно лечить.

Путин добавил, что понимает использование Мурашко профессиональной терминологии, однако следует избегать фраз, которые не несут в себе нужного содержания и могут неправильно расставить акценты.

По словам российского лидера, управлять же нужно коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, системами связи.

Также в ходе совещания Владимир Путин призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию с коронавирусом на местах. Он подчеркнул, что не нужно замалчивать проблемы.

Эпидемиологическую ситуацию в стране он назвал непростой. Власти всех уровней должны помогать в работе медработников, оперативно решать возникающие проблемы, заключил президент.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин остался недоволен 48-часовым тестированием на коронавирус
Путин сделал предупреждение губернаторам в связи с пандемией
Путину сообщили об отсутствии лекарства от COVID-19 в большинстве аптек