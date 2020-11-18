Путин поправил главу Минздрава после слов о пациентах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом поправил главу Минздрава Михаила Мурашко после слов о системе управления пациентами. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 18 ноября.

Глава государства отметил, что «пациентами не надо управлять», а их нужно лечить.

Путин добавил, что понимает использование Мурашко профессиональной терминологии, однако следует избегать фраз, которые не несут в себе нужного содержания и могут неправильно расставить акценты.

По словам российского лидера, управлять же нужно коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, системами связи.

Также в ходе совещания Владимир Путин призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию с коронавирусом на местах. Он подчеркнул, что не нужно замалчивать проблемы.

Эпидемиологическую ситуацию в стране он назвал непростой. Власти всех уровней должны помогать в работе медработников, оперативно решать возникающие проблемы, заключил президент.