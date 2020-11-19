«Союзмультфильм» начал искать актера на озвучку нового персонажа «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» начал искать актера на озвучку Котенка, нового персонажа мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщает РИА Новости.

Дан старт всероссийскому кастингу, в рамках которого студия хотела бы выбрать актера озвучки. В пресс-службе киностудии рассказали, что милый и отважный Котенок станет невольным участником погони Волка за Зайцем в перезапуске мультфильма. Первый блок эпизодов покажет приключения героев на отдыхе.

В сентябре стало известно, что Волка в грядущем ребуте будет озвучивать комик Гарик Харламов. Голосом Зайца в новой версии мультфильма станет соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев.

Новые образы персонажей перезапуска «Ну, погоди!» утвердили в октябре. Вместо зрелого Волка в майке-«алкоголичке» публике представят молодого персонажа, одетого в спортивную форму и белые кроссовки.

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