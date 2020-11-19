Бывший игрок сборной России назвал причину разгромного поражения команды

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Олег Корнаухов в эфире «Матч ТВ» назвал причину разгромного поражения команды в матче заключительного тура Лиги наций.

«Заболотный не забил, оттуда все и пошло не так. Дальше — были проблемы в обороне. Это было чудовищно. Никто не играл плотно, давали пространство», — заявил Корнаухов. Он посчитал, что сербы хорошо использовали моменты, которые российские игроки им предоставляли. Спортсмен подчеркнул, что нельзя обвинять одного вратаря команды Маринато Гильерме, которого заменили в перерыве.

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Заключительный матч в своей группе в Лиге наций сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5. До этого команда уступила туркам. Поражения не позволили команде Черчесова занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.