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Черчесов прокомментировал отсутствие Дзюбы в решающих матчах Лиги наций

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Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Фото: Михаил Шапаев / РИА Новости

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие в решающих матчах Лиги наций нападающего и капитана Артема Дзюбы. Его слова приводит Sport24.

Черчесов назвал правильным решением невызов футболиста в команду и попросил журналистов не педалировать этот вопрос. «Дзюба нам добавляет многое в игре, другое дело, что его по той или иной причине нет», — добавил тренер.

Заключительный матч в своей группе в Лиге наций сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5. До этого команда уступила туркам. Поражения не позволили команде Черчесова занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.

Из-за попавшего в сеть интимного видео с участием Дзюбы Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи. Тренер посчитал, что команду и футболиста нужно оградить от негатива.

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