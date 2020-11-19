Помпео посетил Голанские высоты и заявил о правоте США и Израиля

Майк Помпео стал первым госсекретарем США, посетившим Голанские высоты. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сначала Помпео побывал в еврейских поселениях, расположенных на Западном берегу реки Иордан. В частности, там он посетил винодельню, после чего отправился на Голанские высоты.

«Я очень хотел совершить сюда эту поездку, чтобы рассказать миру, что мы сделали все верно. Что мы, Соединенные Штаты, сделали все верно. Что Израиль сделал все верно», — заявил Помпео, глядя при этом на район сирийской части Голан. Госсекретарь добавил, что каждая нация в праве защищать свой суверенитет.

Палестинские представители обвинили представителей администрации президента США Дональда Трампа в создании напоследок еще одного незаконного прецедента и нарушении международного права. Известно, что Палестина готова к диалогу с наиболее вероятным американским лидером Джо Байденом, который пока не говорил об отмене каких-либо решений Трампа по вопросу Голан.

25 марта 2019 президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Российский президент Владимир Путин заявил, что действия Вашингтона противоречат резолюциям Совбеза ООН.

Затем Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией. Он заявил об «очевидно разной» ситуации. «Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», — сказал Помпео.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться