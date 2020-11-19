В Кремле отреагировали на разгромное поражение сборной России от сербов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на разгромное поражение сборной России от сербов в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций. Его слова приводит РИА Новости.
«А вот тут без комментариев», — не нашел слов представитель Кремля в беседе с журналистами.
Заключительный матч в своей группе в Лиге наций сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5. При этом главный тренер команды Станислав Черчесов подчеркнул, что его подопечные хорошо начали турнир и лишь неудачно провели его концовку.
Поражение не позволило сборной России занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион Лиги наций. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.