Валуев порассуждал о возможности отставки Черчесова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев порассуждал о возможности отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит Sport24.

«Черчесов разве показывал себя плохим тренером в других играх? Нет. При нем сборная стала лучше. Болельщикам нет смысла переносить свою боль на голову тренера», — заявил Валуев. Он добавил, что на Черчесове лежит определенная вина за разгромное поражение сербам, однако кандидатур лучше на его место нет.

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Сам Черчесов также высказался о возможной отставке после разгромного поражения от сербов, заявив, что данный вопрос не стоит адресовать именно ему. Тренер подчеркнул, что его подопечные хорошо начали турнир и неудачно провели его концовку.

Заключительный матч в своей группе в Лиге наций сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5. Поражение не позволило команде занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.