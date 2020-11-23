Россия
 
Последние новости
Байден назвал кандидатов на ключевые посты в администрации президента США
Турция отчитала Евросоюз за попытку искать оружие на идущем в Ливию судне
Российский бизнесмен оставил миллионный залог по делу о наркотиках и сбежал
Первая экономика Европы решила продвинуть женщин
Бывшего главного криминалиста МВД России посадили на восемь лет
Акции Tesla побили рекорд
Королева Великобритании запустила собственное производство джина
Хлоя Севиньи призналась в появлении на работе под экстази
Арестанты «Матросской тишины» попытались напасть на сотрудников 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме предложили увеличить штраф за неповиновение силовикам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Донской / «Коммерсантъ»

В Госдуме предложили увеличить штраф за неповиновение силовикам на митингах. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Предложение об ужесточении штрафов внес депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Согласно действующему законодательству, за единичное нарушение грозит от 500 до 1000 рублей штрафа. Если документ примут, штраф будет варьироваться от двух до четырех тысяч рублей. Правонарушитель также может быть арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам на срок от 40 до 120 часов.

За повторное нарушение гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Вяткин считает, что нынешняя сумма штрафов «несоизмерима с возможными негативными последствиями» от отказа повиноваться правоохранителям на митингах. Игнорирование требований силовиков, по его мнению, подрывает основы государственного управления и мешает сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои обязанности.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить ношение масок на митингах. По словам парламентариев, во время проведения митингов их участники должны иметь возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме предложили разрешить проводить митинги в масках
У избитой полицейским на митинге россиянки диагностировали травму головы
В Госдуме предложили молодежи митинговать в сети