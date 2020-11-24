За медаль советского олимпийского чемпиона попросили 50 тысяч долларов

Золотая медаль олимпийского чемпиона 1972 года по баскетболу Сергея Коваленко выставлена на аукцион. Об этом сообщает Inside the Games.

За лот попросили 50 тысяч долларов на старте торгов. Владельцем награды является немецкий коллекционер, пожелавший остаться анонимным. Известно, что он специализируется на антикварных вещах из СССР. Как медаль баскетболиста оказалась у него, не уточняется.

Коваленко известен выступлениями за тбилисский ГПИ, киевский «Строитель» и московский ЦСКА. В составе сборной СССР в 1968 году он выиграл бронзу Олимпийских игр в Мехико, а в 1969 году стал чемпионом Европы. В финале Игр в Мюнхене в 1972 году советская команда, в составе которой также был Коваленко, одержала победу над сборной США. Олимпийское золото советским баскетболистам принес бросок Александра Белова, выполненный в последние три секунды встречи.

После завершения карьеры Коваленко некоторое время работал тренером киевского СКА, а потом занялся строительным бизнесом. Умер спортсмен в Киеве в 2004 году в возрасте 57 лет.