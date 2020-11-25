В Москве упали продажи новых квартир

В октябре 2020-го в Москве было продано 9895 квартир по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ) — на 65 процентов больше, чем в том же месяце 2019-го, следует из материалов столичного управления Росреестра, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Но по сравнению с показателем за сентябрь текущего года продажи новостроек в городе упали на 17 процентов, подсчитали аналитики. «Вопреки ожиданиям участников рынка недвижимости, октябрь не стал показательным по числу сделок на первичном рынке Москвы — рекордный объем регистраций сохранил за собой сентябрь, — констатируют эксперты. — Количество зафиксированных столичным Росреестром ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости сократилось почти на 2 тысячи договоров в месячном выражении».

Регистраторы полагают, что число сделок снизилось из-за продления программы льготной ипотеки: у граждан появилось время для того, чтобы более избирательно и взвешенно подойти к выбору квартир.

Ранее в ноябре стало известно, что средняя зарплата в Москве позволяет обслуживать ипотечный кредит на квартиру общей площадью 25 квадратных метров. В других регионах ипотека может давать более широкие возможности: так, в Калмыкии человек со средней для республики зарплатой может приобрести в кредит квартиру площадью 50 квадратных метров.

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