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Россия выразила США протест из-за «Джона Маккейна»

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Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство иностранных дел России выразило протест Вашингтону в связи с заходом эсминца ВМС США «Джон Маккейн» в российские территориальные воды в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что США хорошо известна позиция Москвы в отношении данной акватории, которая «является внутренними водами нашей страны и на которую распространяется суверенитет Российской Федерации». «Очевидно, что через подобного рода "бряцание оружием" США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что факт захода «Джона Маккейна» не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий. Россия призвала США воздержаться от подобных инцидентов. В МИД также пригрозили принять ответные действия.

Об инциденте с «Джоном Маккейном» в заливе Петра Великого стало известно 24 ноября. В Минобороны России сообщили, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем США. «Адмирал Виноградов» также предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

Американская сторона отвергла заявление Москвы. По данным ВМС США, корабль «Джон Маккейн» не был изгнан с какой-либо национальной территории.

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