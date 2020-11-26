В Германии раскритиковали заход эсминца США в российские воды

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали инцидент с американским эсминцем «Джон Маккейн», который зашел в российские воды, но скрылся после предупреждения от военных Тихоокеанского флота.

Пользователь Damon X обратил внимание, что американский корабль после предупреждения взял курс на нейтральные воды. В связи с этим юзер заключил, что эсминец «находился там, где ему делать нечего».

«Прошло четыре года, и Америка опять взяла курс на разжигание войны. Интересно, будут ли средства массовой информации этим восторгаться, когда действительно грянет гром», — отметил Hubert N. Пользователь Secutor представил, что перед его палисадником вдруг появился вооруженный до зубов отряд, и подчеркнул, что ему «было бы не по себе». «И что-то я не могу вспомнить, когда в последний раз какой-нибудь русский военный корабль вторгался в американские территориальные воды», — заключил он.

Юзер Christian Z выразил сожаление в связи с тем, что США считают необходимым идти на такие провокации.

Ранее читатели польского издания Interia высмеяли инцидент с американским эсминцем «Джон Маккейн» в России. Так, пользователь Dyzio назвал маневр американского судна «слабоватой демонстрацией», поскольку, реагируя на требование России, эсминец исчез.

Об инциденте с «Джоном Маккейном» в заливе Петра Великого стало известно 24 ноября. В Минобороны России сообщили, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем США. «Адмирал Виноградов» также предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

Американская сторона отвергла заявление Москвы. По данным ВМС США, корабль «Джон Маккейн» не был изгнан с какой-либо национальной территории.

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