Тайно записывавший разговоры Кучмы охранник раскрыл детали «кассетного скандала»

Бывший майор Управления госохраны президента Украины Леонида Кучмы Николай Мельниченко, тайно записывавший разговоры в его кабинете в 1998-2000 годах, раскрыл детали «кассетного скандала». Интервью с ним опубликовало издание «Страна.ua».

Мельниченко рассказал, что в ходе своей работы обнаружил «уязвимые места» в кабинете главы государства и настаивал на необходимости установить там сигнализацию и видеокамеры.

«Я это аргументировал тем, что в кабинете у Кучмы есть места, где можно спрятаться — тот же шкаф. Кто-то из числа сотрудников госохраны элементарно может спрятаться в шкафу, убить президента и выйти через другие двери», — вспоминает бывший охранник.

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Однако начальство сказало Мельниченко, что у него «крыша поехала», и майора это «страшно задело». Он в качестве эксперимента сам залез в шкаф. В это время Кучма зашел в кабинет, Мельниченко не успел выйти и простоял в шкафу полдня, за которые понял, что президент Украины — «бандит с большой дороги».

«Эти полдня, которые я провел в шкафу в кабинете Кучмы, перевернули мое сознание полностью. Я понял, у кого я служу и кто грабит страну. И после этого я каждый день заходил в кабинет и оставлял там диктофон», — сказал Мельниченко.

«Кассетный скандал» разразился на Украине в ноябре 2000 года. Лидер Социалистической партии Александр Мороз обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, были сделаны в кабинете Кучмы. На них человек с голосом, похожим на голос президента, отдавал распоряжение о ликвидации журналиста Георгия Гонгадзе, который незадолго до обнародования записей был найден мертвым. Выяснилось, что пленки записал Мельниченко. Он переехал в США и получил там политическое убежище.