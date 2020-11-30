Названо главное слово года

Американский словарь английского языка Merriam-Webster выбрал «пандемию» (pandemic) главным словом года. Об этом сообщается на сайте организации.

Составители словаря подчеркнули, что «пандемия» определяется как вспышка заболевания, происходящая в нескольких странах или континентах, и обычно поражающая значительную часть населения. «Уместно, что в этот исключительный — в том числе исключительно трудный — год это слово сразу же вышло на первый план», — говорится в сообщении. Авторы Merriam-Webster уточнили, что это слово вошло в обиход 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию.

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В топ-11 слов, названных главными в 2020 году, также попали coronavirus («коронавирус»), quarantine («карантин») и asymptomatic («бессимптомный»). Описывая популярность слова «коронавирус», авторы отметили, что крайне редко специальные медицинские термины так плотно входят в повседневный лексикон. Пользователи словаря также часто искали слова defund («урезать финансирование»), Mamba («Мамба»), Kraken («Кракен»), antebellum («довоенный»), schadenfreude («злорадство»), irregardless («независимо от»), icon («икона») и malarkey («чушь»).

Merriam-Webster выпускается одноименной компанией, оригинальная версия словаря была издана в 1828 году. В частности, в нем впервые было указано на различия американского и британского языков.

В 2019 году словом года по версии Merriam-Webster оказалось «они» (they), которое выступает в качестве местоимения для людей с небинарной гендерной идентичностью. В 2018 году составители выбрали слово «правосудие» (justice), в 2017 году — «феминизм» (feminism).