Задравшую юбку перед Зеленским женщину наказали

Активистку организации Femen, задравшую юбку перед президентом Украины Владимиром Зеленским на избирательном участке, наказали. Об этом сообщили изданию «Страна.ua» в организации.

Оболонский районный суд Киева оштрафовал женщину на 85 гривен (154 рубля) за мелкое хулиганство. «Беспощаднее Оболонского суда только "Оболонское" пиво», — отметили в Femen.

Указанный инцидент произошел 25 октября в Киеве в единый день голосования на местных выборах. Когда Зеленский шел к избирательному участку, из толпы к нему выбежала женщина и задрала красную юбку. Она была без нижнего белья, ее тело было измазано зеленкой, а на изнанке юбки оказалась вышитая надпись Zexist — гибрид из первого слога фамилии президента и слова «сексист».

Акция продлилась всего несколько секунд, после чего активистку задержала охрана. Представители Femen позже рассказали, что таким образом пытались привлечь внимание к сексистским высказываниям Зеленского, но не уточнили, к каким именно.

Вскоре после инаугурации Зеленского, в июне 2019 года, украинский президент подвергся жесткой критике со стороны женского пола за некорректные высказывания об украинках. При посещении стартап-кампуса в Париже 17 июня глава государства заявил, что брендом его страны всегда были «очень красивые люди, особенно женщины». Женщины сочли это открытым сексизмом и запустили в соцсетях флешмоб #Ятобінебренд («Я тебе не бренд»).