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Захарова раскрититиковала мнение ЕС о свободе СМИ на Украине

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала оценку состояния свободы СМИ на Украине в докладе Еврокомиссии об имплементации соглашения ЕС и этой страны. Мнение об этом она выразила у себя в Facebook.

Захарову рассмешила формулировка журналистов, описывающих содержание доклада: рядом с достаточно высокой оценкой свободы СМИ в украинском государстве оказались упомянуты нападения на журналистов, некоторые из которых заканчивались убийствами.

«То есть говорить можно свободно, пока не убили? Это новые евростандарты?» — сыронизировала дипломат.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решил самостоятельно рассказывать новости, так как, по его мнению, в принадлежащих олигархам украинских СМИ «много негатива».

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