Путин оказался в курсе всего по коронавирусу в России

Президент России Владимир Путин получает абсолютно всю информацию по коронавирусу в России, в том числе по смертности, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в среду, 2 декабря.

«Различия в цифрах оперштаба могут быть связаны с различиями в методологии определения причин смерти», — добавил Песков.

Также официальный представитель Кремля сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пройдут жители России. По его словам, вакцинация россиян и налаживание массового производства вакцин с этой целью — это абсолютный приоритет.

Песков напомнил о добровольном характере вакцинации от коронавируса. Это же касается и чиновников, уточнил он.

В России за последние сутки выявили 25 345 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (5191), Санкт-Петербурге (3684) и Московской области (1148). Меньше всего — в Ненецком (1) и Чукотском (10) автономных округах.