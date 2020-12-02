Песков назвал абсолютным приоритетом вакцинацию россиян от COVID-19

Вакцинация россиян и налаживание массового производства вакцин от COVID-19 является первоочередной задачей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 2 декабря.

«Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что производство вакцины внутри страны будет обеспечивать потребности россиян. Он напомнил, что вакцинация будет добровольной, в том числе и для российских чиновников.

Ранее Песков заявил, что вакцинация против COVID-19 будет проходить поэтапно и с учетом географических особенностей страны.

24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с нового года. По ее словам, более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V» уже выпущены в оборот, до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.

Сегодня в России есть две зарегистрированные вакцины против COVID-19. В августе регистрацию прошел препарат «Спутник V», в середине октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».