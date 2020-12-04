Российский академик рассказал о смертельном иммунном расстройстве при COVID-19

COVID-19 способен вызывать в организмах заразившихся людей смертельное иммунное расстройство и этим отличается от других инфекций, заявил российский академик, президент института детской иммунологии Александр Румянцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, — сказал он. — То есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей».

Румянцев добавил, что медикам надо использовать опыт в лечении иммунных заболеваний в работе с пациентами с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что при коронавирусе часто могут происходить поражения центральной нервной системы (ЦНС). Как рассказал врач Александр Мельников, они могут проявляться по разному, вплоть до инсультов и параличей. По его словам, существует гипотеза, согласно которой потеря обоняния тоже может быть вызвана поражением ЦНС, потому что она в том числе отвечает за восприятие запахов.