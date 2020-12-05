Умер чемпион Европы по футболу Понедельник

Бывший футболист сборной СССР по футболу Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни. Об в своем Facebook сообщила его дочь Анастасия Понедельник.

Она не уточнила подробностей случившегося. Спортсмен вместе с советской национальной командой в 1960 году стал победителем первого чемпионата Европы. В финальной игре против Югославии (2:1) Понедельник забил победный гол в дополнительное время.

На протяжении футбольной карьеры Понедельник выступал за ростовские СКА и «Ростсельмаш». В 1960-1963 годах он четыре раза подряд признавался лучшим нападающим чемпионата СССР. Понедельник также переходил в московские ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.

За сборную СССР форвард выступал с 1960 по 1966 годы. В его активе 20 забитых мячей в 29 матчах.