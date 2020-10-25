Нурмагомедов посвятил пост умершему отцу после победы над Гейджи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов посвятил пост в Instagram умершему отцу Абдулманапу Нурмагомедову после победы над американцем Джастином Гейджи.

«Когда Всевышний с тобой, ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо, Отец, за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», — написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 24 октября. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта, заявив, что хочет больше времени проводить с семьей.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Он был тренером сына, а также других действующих бойцов UFC — Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.