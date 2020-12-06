Гол Варди на последних минутах принес «Лестеру» победу над худшей командой АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 6 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «лис». В первом тайме на гол форварда гостей Айосе Переса хозяева ответили точным ударом Оливера Макберни. На последних минутах игры победный мяч забил Джейми Варди.

В активе «Лестера» 21 очко, клуб находится на третьем месте в чемпионате. Худшая команда АПЛ «Шеффилд» набрала одно очко и замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Лестер» 13 декабря на своем поле примет «Брайтон». «Шеффилд» в тот же день на выезде сыграет с «Саутгемптоном».