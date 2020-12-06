«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в дерби и вышел на первое место в АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Арсенал» в лондонском дерби в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 6 декабря, и завершилась со счетом 2:0 со счетом хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Сон Хын Мин и Харри Кейн.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 24 очка и выйти на первое место в АПЛ. «Арсенал» имеет в активе 13 очков и находится на 15-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 13 декабря на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Бернли».