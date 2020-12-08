МВД определило основания для отказа в приеме экзамена на права

МВД определило перечень оснований для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Согласно документу, основаниями для отказа в проведении экзамена в составе организованной группы станут отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, а также приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии.

При наличии таких оснований ГИБДД будет направлять в автошколу уведомление с обоснованием причин отказа через заказное письмо, либо оно будет вручаться лично представителю автошколы.

Ранее стало известно, что МВД России обяжет автошколы передавать в полицию информацию об учениках в течение пяти дней с момента обучения. Образовательная организация должна будет предоставить информацию об учащихся «уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения» под расписку, либо направить все данные через личный кабинет организации с помощью портала Госуслуг.

Ранее в декабре МВД России усложнило экзамен на права: ведомство расширило список нарушений правил дорожного движения (ПДД), за которые будут начислять штрафные баллы при сдаче экзамена. Список нарушений, за которые будут начислять штрафные балы, расширили с 37 до 41 пункта, регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.