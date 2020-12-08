«Зенит» остался без единой победы в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче последнего тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Петербурге и завершилась со счетом 1:2. Счет на 16-й минуте открыл нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. На 68-й минуте немецкая команда сократила отставание благодаря голу защитника Лукаша Пишчека. Еще через десять минут полузащитник «Боруссии» Аксель Витцель вывел команду вперед. Сине-бело-голубые остались без единой победы в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Петербуржцы заняли последнее место в группе F, набрав одно очко. Они лишились шансов на выход в плей-офф еврокубков в прошлом туре.

В 22:55 по московскому времени другой российский клуб — «Краснодар» — также проведет последний матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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