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В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Сабурово»

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мусорный полигон «Сабурово» в городском округе Щелково закрыли по поручению губернатора Андрея Воробьева, свалка эксплуатировалась 17 лет. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 9 декабря.

«"Сабурово" с сегодняшнего дня больше не будет принимать твердые коммунальные отходы. Весь объем отходов теперь будет перенаправлен на КПО "Север". На этом современном предприятии половина поступающего мусора идет на вторичную переработку и компостирование», — рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

С начала мусорной реформы в области закрыли 35 полигонов. Отходы распределяются между восьми современными предприятиями по переработке, всего планируется открыть в регионе 11 таких объектов. Стекло, пластик, бумага и картон становятся вторсырьем и возвращаются в оборот.

Московская область одним из первых регионов в стране перешла на новый экологический стандарт обращения с отходами, в том числе с бытовыми.
Так, по поручению губернатора в регионе были установлены двухконтейнерные площадки для раздельного сбора. Школьникам рассказывают о важности раздельного сбора мусора и других экологических проектах.

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