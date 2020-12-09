Раскрыта цена воскрешенной Motorola RAZR в России

Motorola открыла предзаказ на раскладушку RAZR, который воскресила в 2019 году. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

Аппарат RAZR 5G состоит из двух панелей. Девайс имеет гибкий 6,2-дюймовый основной экран P-OLED разрешением 2142х876 пикселей. Согласно раскрытым представителем компании данным, дисплей может выдержать до 200 тысяч сложений. На внешней стороне устройства расположен дополнительный 2,7-дюймовый дисплей G-OLED разрешением 800х600 пикселей. Он называется Quick View, и на него в сложенном состоянии выводится справочная информация — время, прогноз погоды, данные об абоненте. Также на дисплей выведены ярлыки приложений, вроде Google News или YouTube.

Устройство базируется на процессоре Snapdragon 765G и имеет поддержку работы в сетях пятого поколения. Аппарат вышел с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. На внешней стороне корпуса находится одинарная камера разрешением 48 мегапикселей с поддержкой записи видео в 4K, с внутренней стороны — фронтальная камера на 20 мегапикселей. Стоимость Motorola RAZR 5G в России составляет 119 990 рублей.

Оформить предзаказ на раскладной смартфон можно на сайте Motorola или «Связного».

Motorola RAZR 5G был анонсирован в сентябре. Один из конкурентов устройства на рынке — представленный в феврале раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip — также оценен в 120 тысяч рублей.