Россия
 
Последние новости
Пуск гиперзвукового «Циркона» показали на видео
Минздрав назвал срок наступления спада пандемии
У мэра Харькова отказали почки
У майора российской полиции нашли пoлкилoгpaммa наркотиков
Цены на газ в Европе взлетели
Бывший главный налоговик Украины начислил себе премию в 1000 процентов
Возмущенный нежеланием россиян работать за 15 тысяч рублей мэр снова их обвинил
В Ереване произошла потасовка протестующих с полицией
Оставшиеся без новой квартиры пенсионеры обратились к Путину
Путин объяснил отсутствие уголовного дела по ситуации с Навальным
Новости партнеров
Прослушать новость

Школьникам и студентам помогут влюбиться в науку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В России появилась образовательная онлайн-платформа «Наука. Территория героев», благодаря которой школьникам и студентам помогут влюбиться в науку. Об этом сообщается на портале национальныепроекты.рф.

Проект стартовал в рамках национального проекта «Наука» и состоит из лекций и заданий для слушателей разного возраста и уровня подготовки. Спикерами на платформе выступят ученые из ведущих российских научных институтов и университетов.

«Мы, ученые, стараемся стирать границы и уходить от научной строгости, добавляя краски и эмоции наряду с искусством и музыкой, делаем науку эмоционально-чувственной, но при этом совершенно логичной формой познания мира, открываем двери научных исследований и учимся говорить на одном языке», — отметил проректор по научной работе Нижегородского государственного университета Михаил Иванченко.

На портале наука.национальныепроекты.рф можно получить доступ к лекциям. Участники также смогут выполнять задания, получать за них баллы и выигрывать призы.

В Министерстве образования и науки России заявили, что проект «Наука. Территория героев» позволит сформировать целое сообщество, которое объединит молодежь и ученых из разных уголков страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России завершилась крупнейшая за 30 лет северная экспедиция
Российские молодые ученые получили миллиарды рублей на исследования
Российский ученый назвал слабое место вакцины «Спутник V»