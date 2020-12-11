В России появилась образовательная онлайн-платформа «Наука. Территория героев», благодаря которой школьникам и студентам помогут влюбиться в науку. Об этом сообщается на портале национальныепроекты.рф.

Проект стартовал в рамках национального проекта «Наука» и состоит из лекций и заданий для слушателей разного возраста и уровня подготовки. Спикерами на платформе выступят ученые из ведущих российских научных институтов и университетов.

«Мы, ученые, стараемся стирать границы и уходить от научной строгости, добавляя краски и эмоции наряду с искусством и музыкой, делаем науку эмоционально-чувственной, но при этом совершенно логичной формой познания мира, открываем двери научных исследований и учимся говорить на одном языке», — отметил проректор по научной работе Нижегородского государственного университета Михаил Иванченко.

На портале наука.национальныепроекты.рф можно получить доступ к лекциям. Участники также смогут выполнять задания, получать за них баллы и выигрывать призы.

В Министерстве образования и науки России заявили, что проект «Наука. Территория героев» позволит сформировать целое сообщество, которое объединит молодежь и ученых из разных уголков страны.