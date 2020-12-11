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Главную новогоднюю ель России привезли в Кремль

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Автопоезд с главной елью России
Автопоезд с главной елью России
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главную новогоднюю ель России доставили в московский Кремль из Подмосковья, где она была срублена. Дерево установят на Соборной площади, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за рулем автопоезда находился Дед Мороз. Он передал журналистам, что елку доставили в целости и сохранности.

В этом году в качестве главной ели России выбрали дерево 25-метровой высоты, возрастом 96 лет. Отбор начался еще летом, а на место в центре столицы претендовали 50 елей.

Из-за эпидемиологической ситуации в Москве были отменены традиционные новогодние елки, фестивали и ярмарки. В привычном режиме будут функционировать катки, однако и их режим работы могут скорректировать по требованиям Роспотребнадзора. Улицы и площади столицы будут украшены новогодней иллюминацией.

Предыстория: Главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье
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