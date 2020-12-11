Главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье

Новогоднюю ель для Соборной площади Московского Кремля срубили в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами президента России Елену Крылову.

Всего на звание главной ели страны претендовали 50 подмосковных деревьев. Отбор начался еще летом и длился несколько месяцев. Специальная комиссия выбрала 25-метровую елку, возраст которой — 96 лет.

Дерево срубили 9 декабря и погрузили в специальный новогодний автопоезд, водитель которого традиционно надевает костюм Деда Мороза. 11 декабря елка приедет в столицу.

В ноябре сообщалось, что новогодние елки и другие праздничные массовые мероприятия в этом году в Москве отменены из-за пандемии коронавируса. В обычном режиме будут функционировать открытые ледовые катки, в том числе на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького. При этом время их работы изменится в связи с требованиями Роспотребнадзора. Улицы и площади столицы празднично украсят иллюминацией для создания новогодней атмосферы.