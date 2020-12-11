Честный мужчина нашел украшения на 18 миллионов рублей и вернул их владельцам

В американском округе Пинеллас, штат Флорида, честный мужчина нашел драгоценные украшения и вернул их владельцам. Об этом сообщает новостной сайт ABC Action News.

В субботу, 5 декабря, Джо Фицджеральд и его жена Элиф посетили ежегодное благотворительное собрание Denim and Diamonds и привезли туда драгоценности. Супруги выступали в роли спонсоров. Джо утверждает, что после мероприятия он загрузил сумку с драгоценностями на общую сумму в 250 тысяч долларов (18,4 миллиона рублей) в багажник.

В дороге дверца багажника открылась, и сумка со всем содержимым выпала на проезжую часть. Супруги не заметили потери, пока Элиф не заглянула в свой телефон. На экране ее сотового высветились десятки пропущенных звонков и сообщений, в которых говорилось, что их сумку с украшениями нашли.

«Я в шоке о того, что нам ее вернули, — признается Элиф. — Там были ценные украшения. Так приятно осознавать, что в мире есть такие люди, как этот мужчина».

Джо подчеркнул, что незнакомец не только нашел сумку с драгоценностями, но и позвонил в экстренную службу и убедился, что украшения вернули. «Он наш рождественский ангел», — считает Джо. Супруги планируют встретиться с этим мужчиной и передать ему денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, мужчина выкупил дом и нашел в гостиной спрятанные богатства прошлой хозяйки. Он нашел владелицу и передал ей конверт, в котором лежало 10 тысяч долларов (почти 735 тысяч рублей по текущему курсу).

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