Мужчина нашел заначку с 10 тысячами долларов и вернул их старой хозяйке дома

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, мужчина выкупил дом и нашел в гостиной спрятанные богатства прошлой хозяйки. Об этом сообщает местный новостной портал CBS Local.

Джим Доу последние пять лет занимается перепродажей недвижимости, нуждающейся в ремонте. Когда он приступил к ремонту жилища, выкупленного у Глории Картер, то обнаружил в одной из комнат пять конвертов с деньгами. В них лежало в общей сложности 10 тысяч долларов (почти 776 тысяч рублей).

«Никогда с подобным не сталкивался, — признался Доу. — Я был в шоке».

Деньги были спрятаны в разных местах, в том числе за диваном и висящей на стене фотографией в рамке. «Это казалось чем-то невероятным, — рассказывает Доу. — Как будто я стал частью какого-то реалити-шоу». Инвестор связался с Картер, которая прожила в том доме 50 лет, и вернул ей заначку. «Я считаю, что в мире много порядочных людей, и я не единственный, кто поступил бы так же».

Семья Картер предложила Доу вознаграждение за его добрый поступок, однако он отказался. Сын Глории, Энтони, написал инвестору письмо с благодарностью и, помимо прочего, похвалил его за профессионализм.

Ранее группа велосипедистов в американском городе Форт-Брагг, штат Калифорния, нашла кошелек с четырьмя тысячами долларов наличными и вернула его владельцу. Группа отыскала хозяина вещи в Facebook и связалась с ним через общего знакомого.