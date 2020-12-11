Прокуратура проверит рост цен на продукты в России

Генеральная прокуратура проверит информацию о росте цен на продукты в России и вынесет решение о его обоснованности, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проверка затронет все российские регионы и коснется цен на базовые продукты питания. По данным ведомства, с января по ноябрь сахар в России подорожал в среднем на 71,5 процента, подсолнечное масло — на 23,8 процента, мука — на 12,9 процента, хлеб — на 6,3 процента.

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров», — говорится в сообщении.

В начале декабря на рост цен на некоторые продовольственные товары в российских магазинах обратил внимание президент Владимир Путин. По его словам, столь резкое подорожание «пандемией не объяснишь».

После этого правительство начало рассматривать варианты государственного регулирования цен на основные продукты питания. Один из них — возможное соглашение между производителями и торговыми сетями, которое может быть подписано уже в скором времени.