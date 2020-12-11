Кореец придумал похожую на хлеб с плавленым сыром мебель

Южнокорейский дизайнер и основатель бюро Atelier Sohn Донхун Сон (Donghoon Sohn) придумал мебель, вдохновившись образом классического сэндвича, из которого вытекает плавленый сыр. В коллекцию Сона вошли три предмета — кресло, скамейка и небольшой стол. Об этом сообщает Dezeen.

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Сон сделал мебель из белых пластиковых блоков, которые скрепил между собой клеем — переработанной термопластической смолой. Описывая технологию работы, дизайнер уточнил, что закреплял новую панель, пока вещество затвердевало, и специально не убирал подтеки. По задумке Сона, мебель должна напоминать куски хлеба, из которых вытек сыр. Линии подтеков выкрашены в яркие цвета. Для стола дизайнер выбрал белый и красный, для стула — синий и желтый, а на скамейке использовал черный, голубой и зеленый.

По словам Сона, для создания эффекта текучести он взял отходы, которые остаются от 3D-печати и фрезерования. Дизайнер отметил, что такие материалы легко поддаются обработке и покраске. «В процессе работы неизбежно образуется много пластиковых отходов, которые потом трудно переработать. Они похожи на пыль и слишком малы. Однако эти мелкие хлопья быстро вступают в реакцию даже с небольшим количеством растворителя», — пояснил Сон.

В сентябре 2020 года известный британский дизайнер Ли Брум (Lee Broom) показал «стул-оркестр», который получил название «Маэстро» (Maestro). Во время работы Брум вдохновлялся образами духовых музыкальных инструментов. Дизайнер сделал у стула бархатное сиденье и небольшую спинку, соединенные между собой изогнутыми вручную стальными трубами, которые выглядели как части тромбонов или валторн. Брум представил в коллекции несколько вариантов — в красном, черном, синем, светло-зеленом и молочном цветах.

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