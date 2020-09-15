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Британский дизайнер придумал «стул-оркестр»

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Изображение: @leebroom

Известный британский дизайнер Ли Брум (Lee Broom) представил «стул-оркестр», который он придумал, опираясь на образы духовых музыкальных инструментов. Об этом сообщает Dezeen.

Новый предмет интерьера получил название «Маэстро» (Maestro). Он представляет собой круглое плюшевое сиденье и небольшую спинку, соединенные между собой изогнутыми вручную стальными трубами, которые плавно переходят в ножки. По задумке автора, эти трубы выглядят как части тромбонов или валторн. Брум показал работу на фестивале дизайна в Лондоне. Туда он привез стул с сиденьем из красного бархата. Также есть варианты в черном, синем, светло-зеленом и молочном цветах. По желанию стальные составляющие стульев можно сделать из хрома или латуни.

Брум рассказал, что идея создать стул, похожий на музыкальный инструмент неслучайна, так как музыка имеет для него большое значение. В процессе работы он слушал много классических произведений и вдохновлялся тем, как изысканно выглядят музыкальные инструменты. Дизайнер также подумал и над обивкой, производство которой взял под личный контроль на собственной фабрике в Лондоне.

Недавно в московском парке Царицыно представили новый арт-объект, состоящий из двух стульев, соединенных между собой дорожкой из пазлов. Он получил название «Притяжение». Работа была посвящена взаимоотношениям во время пандемии коронавируса. Стулья стали метафорой разобщенности людей, а дорожка должна была символизировать восстановление связи между ними.

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