Британский дизайнер придумал «стул-оркестр»

Известный британский дизайнер Ли Брум (Lee Broom) представил «стул-оркестр», который он придумал, опираясь на образы духовых музыкальных инструментов. Об этом сообщает Dezeen.

Новый предмет интерьера получил название «Маэстро» (Maestro). Он представляет собой круглое плюшевое сиденье и небольшую спинку, соединенные между собой изогнутыми вручную стальными трубами, которые плавно переходят в ножки. По задумке автора, эти трубы выглядят как части тромбонов или валторн. Брум показал работу на фестивале дизайна в Лондоне. Туда он привез стул с сиденьем из красного бархата. Также есть варианты в черном, синем, светло-зеленом и молочном цветах. По желанию стальные составляющие стульев можно сделать из хрома или латуни.

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Брум рассказал, что идея создать стул, похожий на музыкальный инструмент неслучайна, так как музыка имеет для него большое значение. В процессе работы он слушал много классических произведений и вдохновлялся тем, как изысканно выглядят музыкальные инструменты. Дизайнер также подумал и над обивкой, производство которой взял под личный контроль на собственной фабрике в Лондоне.

Недавно в московском парке Царицыно представили новый арт-объект, состоящий из двух стульев, соединенных между собой дорожкой из пазлов. Он получил название «Притяжение». Работа была посвящена взаимоотношениям во время пандемии коронавируса. Стулья стали метафорой разобщенности людей, а дорожка должна была символизировать восстановление связи между ними.

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