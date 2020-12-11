На Ямале запустят новую жилищную программу для жителей аварийного фонда

В 2021 году на Ямале стартует новая программа для жителей аварийного фонда. Они смогут получить выплату на приобретение жилья в других регионах России. О новой мере поддержки рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с представителями СМИ.

«У нас много лет работает программа "Сотрудничество", по которой ямальцы переезжают в Тюмень. Но часто обращаются жители, которые хотят уехать в другие регионы, где у них корни, близкие люди. Поэтому новая программа предусматривает возможность переезда по всей стране. Она заработает с 1 января. За основу будет браться среднероссийская стоимость жилья. Выплата позволит приобрести хорошую капитальную квартиру в абсолютном большинстве регионов России», — рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Социальные выплаты будут предоставляться на приобретение жилых помещений в населенных пунктах всех субъектов Российской Федерации, кроме Тюменской области. В 2021 году переедут 152 семьи. Участие в мероприятии носит заявительный характер. Сроки подачи заявления и документов на участие — с 1 января по 31 марта 2021 года. Желающие получить поддержку в 2022 году могут предоставить документы с 1 января по 30 июня 2021 года.

При этом программа по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты Тюменской области, продолжит действовать. С 2005 года в рамках этой программы в Тюменскую область переселилась 2731 семья.