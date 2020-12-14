Мать запертой на полгода в шкафу девочки отпустили домой

Краснотурьинский городской суд принял решение отпустить домой мать девочки, запершую шестимесячную дочь на полгода в шкафу, избрав для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Свердловской области.

Как рассказал собеседник агентства, следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. «Запрет определенных действий суд избрал», — сказал он.

Жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми.

В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заверил, что держит ситуацию с девочкой под личным контролем.