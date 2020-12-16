Побившая 240-килограммового блогера девушка-боец ММА получила контракт Bellator

Побившая 240-килограммового блогера девушка-боец смешанного стиля (ММА) Дарина Мадзюк получила контракт промоушна Bellator. Об этом в Twitter написал Робби Фокс.

Российская спортсменка будет выступать в наилегчайшем весе.

Мадзюк провела фрик-поединок с 240-килограммовым Григорием Чистяковым в российском промоушене «Наше Дело» в ноябре этого года. Девушка нокаутировала неподготовленного, но тяжелого бойца. Всего в смешанных единоборствах спортсменка провела четыре поединка, победив в трех из них.

В апреле прошлого года боец ММА Вячеслав Дацик подрался с блогером Артемом Тарасовым. 150-килограммовый Дацик владел преимуществом и нанес 75-килограммовому Тарасову большой ущерб в партере. В заключительном отрезке Дацик повторно нарушил правила, за что был дисквалифицирован, а победу отдали Тарасову.