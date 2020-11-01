Усик прокомментировал победу над 116-килограммовым британцем Чисорой

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победу над британцем Дереком Чисорой. Его слова приводит РИА Новости.

Усик заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и назвал победу хорошей проверкой. «Чисора — большой, очень жесткий парень. Я ожидал, что поединок и будет таким трудным. Себе за этот бой поставлю три балла из десяти», — добавил украинец.

Ранее 1 октября Усик победил Чисору единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113) и защитил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе. Британец остался недоволен результатами поединка.

При этом по итогам взвешивания за день до боя Усик оказался легче соперника более чем на 17 килограммов. Вес украинца составил 98,5 килограмма, Чисоры — 115,9 килограмма.

33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. На его счету теперь 18 побед и ни одного поражения. В активе 36-летнего Чисоры 42 боя и 32 победы.