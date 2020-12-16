В Петербурге украли тонну секретного кабеля ФСО

В Санкт-Петербурге недалеко от корпуса Политехнического университета Петра Великого украли 200 метров секретного кабеля, принадлежащего Федеральной службе охраны (ФСО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Медный кабель находился в коммуникационном коллекторе у лабораторного здания университета на Полюстровском проспекте. Ночью моток, весящий почти тонну, уложили в автомобиль Lada Largus и увезли в неизвестном направлении.

Как уточняет канал, стоимость добычи воров составила около 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве похитили часть кабеля правительственной связи. Инженеры ФСО России зафиксировали обрыв проводов на одной из специализированных кабельных линий, обеспечивающих правительственную связь, в том числе президента России. Сообщение сразу передали в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех граждан Узбекистана.