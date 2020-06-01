Выигравших 125 миллионов долларов супругов связали и ограбили

Выигравших в лотерею 101 миллион фунтов стерлингов (125 миллионов долларов) жителей английской деревни Этчингем, графство Восточный Сассекс, ограбили. Их рассказ опубликовала газета The Sun.

В 2011 году Дэвид Доус (David Dawes) и его жена Анджела (Angela) сорвали в лотерею EuroMillions джекпот в 101 203 600 фунтов стерлингов (8,8 миллиарда рублей). После выигрыша удачливые супруги поселились в роскошном особняке. Именно там в апреле прошлого года и было совершено ограбление. 56-летнего Дэвида ударили в лицо, а 52-летнюю Анджелу связали кабелем.

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Преступники украли драгоценности и семейный автомобиль марки Range Rover, внутри которого находилось около 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей). Позже полиция обнаружила обгоревший остов машины.

После ограбления на участке установили семь камер видеонаблюдения с динамиками для отпугивания воров. В ходе расследования задержали трех подозреваемых, однако их отпустили, а дело закрыли за недостатком улик.

Супруги Доусы отказались комментировать произошедшее.

В прошлом году сообщалось, что житель Великобритании, выигравший в лотерею 9,7 миллиона фунтов стерлингов (841,7 миллиона рублей по текущему курсу), спустил все деньги и стал шахтером. Победитель тратил много денег на развлечения: выпивку, наркотики и проституток.

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