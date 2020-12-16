В России решили продать люксовый вагон-салон губернатора

Правительство России планирует продать на аукционе люксовый вагон-салон, который должен был использоваться для нужд губернатора региона. Об этом сообщает портал правовой информации Тюменской области.

В документах к лотам на обслуживание сказано, что внутри он оснащен служебным, гостевым купе и купе референта, салоном со столом и стульями для заседаний, радиотелефонами, Wi-Fi- блоком, диваном, а также акустической системой с сабвуфером. Кроме того, есть еще кухня, кабинет и душ.

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Ранее аукцион на продажу VIP-вагона за 24,8 миллиона рублей проводился в ноябре департаментом имущественных отношений Тюменской области. На него не было подано ни одной заявки и конкурс был завершен 11 декабря.

По словам пресс-службы губернатора, изначально вагон был предназначен для работы в качестве передвижного штаба во время ЧС и для транспортировки официальных делегаций. «Практика показала, что в связи с развитием авиационного сообщения между регионами страны и сети дорог внутри области в вагоне больше нет особой необходимости. С начала лета ведутся переговоры об условиях его передачи железным дорогам», — говорится в ответе правительства на запрос РИА Новости.

В апреле стало известно о кутежах Ким Чен Ына в бронепоезде с девственницами. Внутри состава располагается лаунж-зона с кожаными диванами, современный конференц-зал, офис со спутниковым телевидением и ресторан, где подаются блюда изысканной кухни и напитки. Кроме того, в пути лидера Северной Кореи сопровождала так называемая «бригада удовольствий». Попасть в нее могут только высокие и красивые кореянки, которые обязательно должны быть девственницами.