Футболист сборной Швеции вспомнил поездку в «мрачный» Новосибирск

Нападающий сборной Швеции и «Краснодара» Маркус Берг вспомнил свою поездку в Новосибирск в 2010 году, когда он выступал за голландский ПСВ. Его слова приводит Sport24.

«Сам Новосибирск мы толком не увидели, но из окна автобуса город показался мне несовременным и мрачным», — рассказал Берг. При этом спортсмен подчеркнул, что после переезда в Краснодар он стал относиться к России иначе. По словам Берга, стереотип о плохой погоде был разрушен.

В июле 2019-го Берг подписал контракт с «быками» сроком на один год. В составе краснодарского клуба форвард провел 37 матчей и забил 17 голов.

Берг известен по выступлениям за «Гамбург», ПСВ, «Панатинаикос» и «Аль-Айн». На счету форварда 82 игры и 22 гола за сборную Швеции.