Сбер начал продавать умный экран за 30 тысяч рублей

Сбер открыл продажи смарт-дисплея SberPortal. Об этом компания сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

Умное устройство SberPortal имеет 10-дюймовый экран, AI-камеру, встроенный голосовой помощник «Салют». Также в девайс интегрирована премиальная акустика от Harman Kardon. В сообщении о начале продаж говорится, что умный дисплей объединяет в себе продвинутую акустику, экран высокого разрешения, видеозвонки, специальные контентные и развлекательные приложения, а также множество полезных навыков ассистентов семейства Салют. Девайсом можно управлять касанием сенсорного экрана, голосом, жестами. С помощью гаджета можно совершать видеозвонки, запускать игры, музыку, фильмы и остальной видеоконтент.

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Стоимость аппарата составила 30 тысяч рублей. Подписчики СберПрайм могут приобрести его за 29 тысяч рублей и получить бонус — апгрейд в сервисе СберЗвук сроком на 12 месяцев. При покупке SberPortal пользователи получают в подарок подписку на Okko «Оптимум» сроком на три месяца, пакет ТВ-каналов, сервис СберЗвук с библиотекой треков в высоком качестве на три месяца.

Первая партия смарт-дисплеев появится в фирменных московских магазинах компании SberShop с 21 декабря по адресу Кутузовский проспект, 32 и улица Вавилова, 19. Также SberPortal можно приобрести на сайте Сбера.

SberPortal вместе с другими умными устройствами был представлен на конференции СберКонф в сентябре. На мероприятии представители компании объявили о ребрендинге Сбербанка, изменении формата офисов, обновлении банкоматов и анонсировали подписку СберПрайм.