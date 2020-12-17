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Сбер запустит самую выгодную новогоднюю распродажу

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Фото: Зотов Алексей / «Коммерсантъ»

Сбер начинает грандиозную новогоднюю распродажу и дарит подарки всем своим клиентам. С 15 по 27 декабря 2020 года на сайте акции, в приложении СберБанк Онлайн и теперь еще в виртуальных ассистентах Салют каждый сможет найти для себя и своих близких выгодные предложения, получить подарки и скидки, оформив продукты и сервисы банка, компаний экосистемы Сбера и его партнеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

Впервые в этом году клиенты Сбера могут получить подарки у любого из трех виртуальных ассистентов Салют, которые «живут» в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СБЕР Салют, ТВ-приставке SberBox и умном экране SberPortal. Достаточно произнести слова «Салют, хочу подарки!» или «Хочу подарок!», чтобы получить шанс выиграть SberBox, подписку на бесплатные денежные переводы сроком на один месяц, скидки на сервисы экосистемы Сбера.

Массу выгодных предложений приготовили компании экосистемы Сбера — СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберАвто, СберМобайл, СберЗвук, СберМаркет, Ситимобил, Delivery Club, мультимедийный сервис Okko, Самокат и СберЛизинг, Сбер Страхование. В числе бонусов: суперпредложение на покупку единой подписки СберПрайм — 199 рублей за 6 месяцев; услуга «Семейный врач онлайн» на год со скидкой 25 процентов; кешбэк 15 тысяч рублей при покупке автомобиля; SberBox за 2990 рублей и 6 месяцев подписки «Оптимум» от мультимедийного сервиса Okko в подарок; 90 дней бесплатной подписки на СберЗвук; 45 дней подписки «Оптимум» от Okko всего за 1 рубль; скидка 300 рублей на первый заказ продуктов с доставкой на дом от СберМаркета; скидка 30 процентов на первый заказ в Delivery Club; скидка 15 процентов на первые три поездки в Ситимобил и на первый заказ в Самокате; скидка 25 процентов на страховые продукты «Защита дома», «Защита от травм», «Питомец под защитой», «Защита карт», «Защита близких плюс», «Страхование путешественников» и многое другое для новогоднего настроения.

Кроме того, клиенты смогут сами подарить друзьям и близким подарочные сертификаты на СберМаркет, СберПрайм, Okko, Ситимобил и другие. К акции подключились также партнёры Сбера — Philips, Braun, Sunlight, Lamoda, Lancôme, «Связной», Huawei и другие, — которые предлагают скидки вплоть до 50 процентов.

Также можно получить в подарок: СберПрайм на год — при оформлении вклада «Дополнительный процент», потребительского кредита со снижаемой ставкой, а также при совершении покупки в кредит через сервис «Покупай со Сбером»; СберПрайм на 6 месяцев — при оформлении страховых, инвестиционных и пенсионных продуктов «Сбер страхование», «Сбер страхование жизни», «Сбер Управление Активами» и Сбер НПФ; СберПрайм на 6 месяцев и 3 месяца бесплатных денежных переводов между дебетовыми картами и счетами клиентов СберБанка независимо от суммы — при оформлении дебетовых карт СберКарты и СберКарты Тревел или любой кредитной карты платёжных систем Visa и Mastercard. Клиенты, оформившие дебетовую СберКарту или СберКарту Тревел Visa и Mastercard, также получат возможность воспользоваться услугой бесплатной доставки карты в 19 городах России.

При онлайн-оплате SberPay с 18 по 31 декабря 2020 года продуктов и услуг компаний экосистемы Сбера и его партнеров до 100 процентов суммы покупки вернётся бонусами программы лояльности СберСпасибо.

Друзьям и близким можно будет отправить новогоднюю интерактивную открытку, которая представлена в девяти вариантах дизайна, а поздравления для нее написал искусственный интеллект, выбрав самые лучшие более чем из 4 тысяч вариантов.

Отдельная праздничная акция приготовлена для молодежи в соцсети «ВКонтакте» — она пройдет с 28 по 31 декабря в чат-боте СберКота. Для участия нужно: подписаться на рассылку СберКота; отправить сообщение «мяу» СберКоту; а дальше ждать от него новогоднее поздравление, в котором нужно будет нажать кнопку «Сюрприз», чтобы принять участие в розыгрыше подписки СберПрайм, предложений от компаний экосистемы Сбера, а также SberBox, смартфонов, беспроводных наушников и игровых приставок.

Сбер перед Новым годом приготовил сюрпризы и для своих маленьких клиентов. Для того чтобы получить один из 15 смартфонов Apple iPhone или наушники Apple AirPods, а также один из 50 000 наборов стикеров «ВКонтакте», с 15 декабря по 10 января 2021 года нужно открыть в приложении СберKids копилку и назвать ее #МечтыСберKids. Победители будут названы в середине января, участникам придёт СМС с паролем, который необходимо отправить организаторам для получения своего приза.

«Мы рады быть рядом с клиентами перед Новым годом, помогая им выбирать и дарить подарки для близких в предновогодней суматохе, когда каждая минута на счету. И, конечно, мы хотим радовать людей подарками, которые мы сами приготовили для них. Экосистема Сбера умеет выгодно, надежно и безопасно решать самые разнообразные жизненные задачи миллионов россиян. И замечательно, что сегодня мы можем подарить нашим клиентам возможности, которые, например, как наши подписки, будут радовать их на протяжении всего следующего года», — отметил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Все новогодние подарки и предложения Сбера — на сайте акции.

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