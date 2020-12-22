Российская олимпийская чемпионка назвала месячные расходы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова назвала месячные расходы.

Боброва заявила, что росла в небогатой семье, но теперь может позволить себе очень многое. Она добавила, что не следит за тем, сколько тратит: во время отпуска она может потратить 350 тысяч рублей в месяц, в другое время эта сумма варьируется от 45 до 230 тысяч. «Я не веду счет деньгам. Мы получаем неплохие деньги за шоу, и они складываются в определенную копилку», — подытожила спортсменка.

Боброва известна по выступлениям в танцах на льду. Она завершила карьеру в 2019 году. Наивысшим профессиональным достижением для нее стала золотая медаль в командных соревнованиях на Играх в Сочи. Кроме того, вместе с партнером Дмитрием Соловьевым она завоевала серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане.

В 2017 году пара Бобровой и Соловьева занимала первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Боброва семь раз становилась чемпионкой России. Также на ее счету шесть побед на чемпионате Европы и бронзовая медаль чемпионата мира.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



