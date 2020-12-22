Роднина прокомментировала отказ Косторной участвовать в чемпионате России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отказ фигуристки Алены Косторной участвовать в чемпионате России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Снялась, значит, не выздоровела. Не знаю, как это скажется на конкуренции. Я не видела, в каком она состоянии. Косторная не каталась какое-то время», — заявила Роднина.

О том, что Косторная не примет участия в чемпионате России, стало известно ранее 22 декабря. Фигуристка не успела восстановиться после заражения коронавирусом. Турнир пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

21 ноября Косторная заняла второе место на этапе Гран-при, который проходил в Москве. Золото завоевала ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева.

Косторная — чемпионка Европы 2020 года, а также победительница финала Гран-при. На прошлогоднем чемпионате России она стала второй, проиграв Анне Щербаковой.