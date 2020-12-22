Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом. Об этом рассказала близкая знакомая семьи, сообщает «Интерфакс».

«Они госпитализированы в ЦКБ. Чувствуют себя нормально», — сказала собеседница агентства.

Александра Пахмутова — народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат двух госпремий СССР. Она известна как автор более 400 песен, среди которых «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Орлята учатся летать» и многие другие. Николай Добронравов — советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР. Автор множества ставших популярными песен, среди которых «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей» и другие.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что с коронавирусом госпитализирована российская актриса театра и кино Ирина Муравьева. В настоящее время артистка находится в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у Муравьевой COVID-19 и вирусную пневмонию.